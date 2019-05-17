Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить РадуREGNUM 04:06
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак. «Нужно формировать новую коалицию с новой повесткой дня, именно поэтому мы заявляем о выходе из большинства», — заявил Бурбак.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Рада заранее атаковала Зеленского: его лишили возможности распустить парламент
Московский Комсомолец03:45
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
В МИД России выступили за формирование широкого антитеррористического фронта
"Россия последовательно выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех государств при центральной координирующей роли ООН на основе международного права и посредством эффективного выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН без политизации и двойных стандартов", - сказал дипломат.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Технологии
В открытом доступе оказались личные данные туристов
15 мая стало известно о том, что в открытом доступе появились сотни тысяч записей с личными данными россиян.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Курбан Бердыев может взять паузу в карьере
Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере.
Обновлено в 03:37
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено вчера в 14:27
Хоккей
Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»
«Ак Барс» подписал контракт с 26-летним защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба из Казани.
Обновлено в 03:37
Общество
Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Футбол
Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов
19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
Культура
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
За свою жизнь Бэй Юймин спроектировал такие здания, как восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Зал славы и музея рок-н-ролла в Кливленде, а также один из символов современного Парижа —знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, строительство которой завершилось в 1989 году.
Обновлено в 02:34
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика
МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы
В Берлине продолжают выступать за сохранение членства России в Совете Европы, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:20
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема
В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor).
Обновлено в 02:56
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске
Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08