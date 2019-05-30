Политика
Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспускПолит.ру вчера в 21:21
Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за самороспуск, пишет газета The Jerusalem Post. За это решение выступили 74 депутата, против — 45 человек. Кроме того, принятое Кнессетом решение предусматривает проведение повторных парламентских выборов 17 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Обновлено вчера в 14:40
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Подмосковье мать оставила своих детей в хостеле и скрылась
Обновлено вчера в 20:06
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Скриншоты MacOS 10.15 демонстрируют новый интерфейс Apple TV и Apple Music
Интернет-ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты предстоящей MacOS 10.15, на которых демонстрируется новый дизайн приложений Apple TV и Apple Music.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Происшествия
Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал
«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Во Львове радикалы захватили здание горсовета
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов
Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено вчера в 10:10
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).
Обновлено 28 мая в 13:14
Игры
Похоже, что Activision тизерит новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 09:50
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Культура
Гости Забайкальского международного кинофестиваля прибыли в Читу
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Международная научная экспедиция пройдёт по маршруту первого исследователя Тунгусской аномалии
Водный маршрут Леонида Кулика - первого исследователя Тунгусского феномена - планируется полностью повторить в рамках международной научной экспедиции, которая стартует в государственном природном заповеднике «Тунгусский».
Обновлено вчера в 23:33
Религия
«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Влад Соколовский хотел со мной секса, когда еще был женат»
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
Обновлено в 00:29
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54