Футбол
Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»Sport24.ru 09:47
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Голландии Патрик Клюйверт стал новым директором академии каталонского клуба. Контракт подписан до лета 2021 года, сообщила клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
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В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
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Скончался голландский актер Рутгер Хауэр
Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
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Умер народный артист России Анатолий Торопов
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Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
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Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
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Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции
В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
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Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
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Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
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Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
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Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы
Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Фабрегас лишен водительских прав на полгода за превышение скорости
Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас лишен водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
«Морских котиков» США отозвали из Ирака за пьянство
Взвод элитного спецназа ВМС США «морских котиков» (United States Navy SEALs) отозвали из Ирака за "предполагаемое пьянство".
Обновлено в 11:55
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
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Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
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Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Театры
Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Планета балета" впервые пройдет в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи (МДМ), сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Алла Фомина.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Вышел новый трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 11:29
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49