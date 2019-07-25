Футбол
Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»Sport24.ru 09:47
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Голландии Патрик Клюйверт стал новым директором академии каталонского клуба. Контракт подписан до лета 2021 года, сообщила клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
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