Футбол

Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»Sport24.ru 09:47

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Голландии Патрик Клюйверт стал новым директором академии каталонского клуба. Контракт подписан до лета 2021 года, сообщила клубная пресс-служба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»

Sport24.ru09:47

Клюйверт стал директором по развитию молодёжного футбола «Барселоны»

Sport.ru12:14

Клайверт стал новым спортивным директором «Барселоны»

Спорт-Экспресс08:54

Клюйверт стал спортивным директором академии «Барселоны»

Матч ТВ10:40

Клюйверт вернулся в «Барселону» на руководящую должность

Чемпионат09:47

Клюйверт стал директором академии «Барселоны»

Sports.ru10:41

Клюйверт стал новым спортивным директором «Барселоны»

Soccer.ru09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

Обновлено в 10:34
Политика

В США разрабатывают новые антироссийские санкции из-за Венесуэлы

Вашингтон, осудивший Москву за поддержку «режима» Мадуро в Венесуэле, в настоящее время разрабатывает новый пакет санкций против России.
Обновлено в 06:42
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Женщину убили на глазах у ее ребенка на детской площадке в Подмосковье

Обновлено в 13:37
Политика

СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера

Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи.
Обновлено в 10:25
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Теннис

Теннисистку Светлану Кузнецову не пускают в США

Обновлено в 12:52
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Новые правила диспансеризации вступили в силу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения.
Обновлено вчера в 03:29
Здоровье

Женщина получила дыру в голове крышкой от скороварки и выжила

Свисток с крышки, который служит индикатором температуры, продырявил ее голову и застрял в черепе. Рис Кор немедленно отвезли в больницу.
Обновлено в 13:34
Религия

Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Обновлено в 06:29
Политика

Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию

Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Политика

Госдума приняла 325 законов за весеннюю сессию

Госдума приняла по итогам весенней сессии 325 законов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:19
Политика

Мосгоризбирком снова отказался регистрировать Любовь Соболь

Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу

«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля

Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Политика

Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Политика

Глава Туркмении появился на ТВ после слухов о его смерти

Телевидение Туркменистана показало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым после слухов о его смерти.
Обновлено в 10:43
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Общество

Французский модный дом Sonia Rykiel закрывается

Обновлено в 11:53
Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
ещё по теме
Патрик Клюйверт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное