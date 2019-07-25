Футбол
Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»Sport24.ru 09:47
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Голландии Патрик Клюйверт стал новым директором академии каталонского клуба. Контракт подписан до лета 2021 года, сообщила клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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Певица Дженнифер Лопес роскошно отметила свое 50-летие. Вечеринку дива устроила на острове Стар в Майами.
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В США начали антимонопольное расследование против Facebook
Минюст США начал антимонопольное расследование против крупных онлайн-платформ.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".
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«Бостон» подписал контракт с 231-сантиметровым центровым Фаллом
Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
Обновлено в 17:34
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Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
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В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
КНДР произвела запуск двух ракет
Обновлено в 12:58
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Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
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Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
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Во Владивостоке отметят День Военно-Морского флота России
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Обновлено в 19:37
Наука
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Политика
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Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Новичок «Реала» Менди пропустит около месяца из-за травмы
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение. У 24-летнего футболиста диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.
Обновлено в 16:31