После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.

с чего всё началось

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России. По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает".

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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