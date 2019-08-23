Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия 16:47
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
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