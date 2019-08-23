Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия 16:47
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Футбол
Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке
Концертный директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал появившуюся в отечественных СМИ информацию о том, что у 48-летней Заворотнюк онкологическое заболевание.
Обновлено в 08:02
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321
В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Управляющий турецкого отеля обвинил родителей в трагедии с девочкой
В трагедии с 12-летней россиянкой, чью руку засосал насос бассейна, управляющий отеля Sunhill обвинил ее родителей.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды
Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено в 09:03
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Политика
CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции.
Обновлено в 15:40
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проиграла дело об освобождении от опеки отца
Отец певицы получил почти полный контроль над жизнью дочери. Как стало известно, 37-летняя Бритни Спирс потерпела сокрушительное поражение.
Обновлено в 08:17
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Физики из Нью-Йоркского университета сумели открыть новое состояние материи.
Обновлено 21 августа в 16:54