Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия вчера в 16:47
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
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Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «большой семёрки».
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В Киеве начался «Марш защитников Украины»
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В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
Обновлено вчера в 15:31
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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено вчера в 17:45
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Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos
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Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос досрочного выхода на пенсию работников уголной промышленности.
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Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
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Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
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Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
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Кино
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Обновлено вчера в 02:34
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США напугал интерес китайских военных к самолетам Су-35
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Обновлено вчера в 12:02
Гаджеты
Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями
В пятницу Чикагский Департамент Полиции в США начал пилотный проект автомобильной компьютерной системы "DeX" от южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics, сообщает ЕНВ.
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Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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