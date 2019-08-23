Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия вчера в 16:47

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ключевые индексы снизились на фондовых торгах в США после заявлений Трампа и главы ФРС

ТАССвчера в 16:22

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

Известиявчера в 16:47

Индексы Уолл-стрит рухнули из-за эскалации торговой войны США и Китая

REGNUMвчера в 16:22

Трамп заявил, что он нисколько не виноват в падении биржевых индексов США

ПРАЙМ00:23

Основные американские биржевые индексы падают на фоне новостей о новом витке торговой войны между США и КНР

Эхо Москвывчера в 12:30

Биржевые индексы США упали более чем на 1,5%

РБКвчера в 12:09

Угрозы Трампа Китаю обрушили биржевые индексы США

Московский Комсомолецвчера в 12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Космос

Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

Обновлено в 06:06
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено вчера в 19:31
Кино

В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»

Обновлено в 05:39
Политика

Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «большой семёрки».
Обновлено в 06:31
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Природный пожар в Ставропольском крае локализовали

Обновлено вчера в 16:19
Кино

Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 23:14
Здоровье

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Замглавы администрации Тамбова погиб под колесами машины под Рязанью

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Обновлено в 04:07
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом

Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой

Обновлено вчера в 15:31
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено вчера в 17:45
Игры

Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos

Официальный релиз игры состоится 27 августа на консолях PS4, 29 августа - на Switch, а 30 августа она будет доступна на ПК.
Обновлено в 06:36
Политика

Путин поручил сократить срок выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос досрочного выхода на пенсию работников уголной промышленности.
Обновлено в 06:20
Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено 22 августа в 07:14
Футбол

«Тоттенхэм» может продать Эриксена за £50 млн

Английский "Тоттенхэм" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена за £50 млн, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:35
Общество

На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Политика

Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть

Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие

США напугал интерес китайских военных к самолетам Су-35

Экспертов напугали китайские закупки Су-35С. Этот самолет производится в России, сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено вчера в 12:02
Гаджеты

Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями

В пятницу Чикагский Департамент Полиции в США начал пилотный проект автомобильной компьютерной системы "DeX" от южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса

Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное