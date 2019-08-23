Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия вчера в 16:47
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
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Политика
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Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
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Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
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Зеленский назвал украинский гимн главным хитом
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины заявил, что гимн страны является «главным хитом».
Обновлено в 05:00
Космос
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Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты
Раскрыты данные о производительности нового смартфона Redmi Note 8 Pro
Раскрыты данные о производительности нового смартфона китайской марки Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Технологии
Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь
Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Волгоградцам назвали 6 причин, чтобы полюбить пешие прогулки
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за £50 млн
Английский "Тоттенхэм" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена за £50 млн, сообщает Daily Mail.
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Кино
Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 23:14
Культура
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Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Футбол
Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо»
«Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.
Обновлено в 04:49
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Никита Михалков перенес серию операций на ноге
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Обновлено вчера в 16:51
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В Брянске открылась Свенская ярмарка
Сегодня, 24 августа, в Брянске в 10.00 у входных ворот на Андреевском лугу состоялось торжественное открытие Свенской ярмарки.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54