Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРСИзвестия 23 августа в 16:47

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Reuters.
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