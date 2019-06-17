Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуХакасия-Информ 15 июня в 05:20
С учетом российской денежно-кредитной политики прогноз инфляции в 2019 году снизился в 4,7-5,2 до 4,2-4,7%. Возможно, что годовая инфляция снизится вообще до 4% сообщается на сайте Банка России. В связи с этим ключевую ставку решено уменьшить на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
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