Футбол

«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионовСоветский спорт 16:40

Селтик — ЧФР
3 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Селтик Парк
27′
Чиприан Дяк
40′
Марио Рондон
Хатем Абд Эльхамед
41′
46′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
Джеймс Форрест
51′
Одсонн Эдуар
61′
63′
Чиприан Дяк
74′
Биллель Омрани
Майкл Джонстон
Льюис Морган
75′
Райан Кристи
76′
78′
Луиш Аурелиу
Александру Пэун
80′
Биллель Омрани
Жюль-Оливье Нтчам
Ли Гриффитс
83′
84′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
88′
Гедрюс Арлаускис
Скотт Браун
Юссуф Байо
88′
90′+7′
Джордже Цукудян
2 фото
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Румынский клуб Петреску выбил «Селтик» из Лиги чемпионов, победив в гостях со счетом 4:3. Видео

Sport24.ru22:06

«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Советский спорт16:40

«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Soccer.ru16:57

«Селтик» уступил «Клужу» в ответном матче ЛЧ и выбыл из турнира

Матч ТВ16:45

«Селтик» уступил «Клужу» в ответном матче ЛЧ и выбыл из турнира

Sportbox.RU16:45

ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс16:45

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» выбил ПАОК, «Селтик» вылетел, проиграв ЧФР – 3:4

Sports.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

На июньской Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в будущем.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Экономика

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Политика

Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Забредшего в город медведя застрелили на севере Японии

Дикий медведь забрел в один из жилых районов японского Саппоро, передает общественное телевидение Японии.
Обновлено в 21:50
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено в 20:50
Экономика

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса

Обновлено в 07:02
Политика

Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ

Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.
Обновлено в 20:58
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России

Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.
Обновлено в 05:46
Политика

В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа

Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.
Обновлено в 19:43
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Авто

Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено в 04:23
Общество

Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Религия

Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Обновлено в 19:30
Экономика

Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы

Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Космос

США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»

США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено 11 августа в 22:20
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Кино

Более 330 мероприятий пройдет на акции «Ночь кино» в Москве

Обновлено в 09:35
Политика

Польша предложила привлечь США и Британию к «нормандскому формату»

Включение Соединенных Штатов и Великобритании в переговоры в «нормандском формате» может быть верным путем решения конфликта на Украине, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович 13 августа по итогам заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:53
Авто

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.
Обновлено в 04:40
Экономика

В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное