Футбол

«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионовСоветский спорт 16:40

Селтик — ЧФР
3 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Селтик Парк
27′
Чиприан Дяк
40′
Марио Рондон
Хатем Абд Эльхамед
41′
46′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
Джеймс Форрест
51′
Одсонн Эдуар
61′
63′
Чиприан Дяк
74′
Биллель Омрани
Майкл Джонстон
Льюис Морган
75′
Райан Кристи
76′
78′
Луиш Аурелиу
Александру Пэун
80′
Биллель Омрани
Жюль-Оливье Нтчам
Ли Гриффитс
83′
84′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
88′
Гедрюс Арлаускис
Скотт Браун
Юссуф Байо
88′
90′+7′
Джордже Цукудян
2 фото
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.
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«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» выбил ПАОК, «Селтик» вылетел, проиграв ЧФР – 3:4

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