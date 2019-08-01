Румынский "Клуж" шокировал "Селтик" Нила Леннона в ответном матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов и прошел в следующий этап.

Политика СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Здоровье В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Общество Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.

Экономика «Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно В пресс-службе компании "Укрэнерго" сообщили, что считают нецелесообразным расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста "Украина-ЕС".

Происшествия В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Шоу-бизнес Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.

Общество Сергей Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин увеличил размер премий для молодых ученых.

Гаджеты На macOS стало проще запускать игры для Windows Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.

Наука Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.

Футбол ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко Ранее сообщалось, что Локомотив и Млада Болеслав согласовали детали перехода 24-летнего форварда в российский клуб, но позже переговоры по трансферу были приостановлены.

Политика Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.

Авто Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.

Кино Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно Как бы публика не любила голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, есть одна картина с участием этого актера, которую он ни в коем случае не хотел бы показывать зрителям.

Футбол В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком» Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Политика В Кремле прокомментировали московские протесты На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».

Технологии Обнаружены новые кибератаки на российские организации Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.