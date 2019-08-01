Футбол

«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионовSoccer.ru 16:57

Селтик — ЧФР
3 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Селтик Парк
27′
Чиприан Дяк
40′
Марио Рондон
Хатем Абд Эльхамед
41′
46′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
Джеймс Форрест
51′
Одсонн Эдуар
61′
63′
Чиприан Дяк
74′
Биллель Омрани
Майкл Джонстон
Льюис Морган
75′
Райан Кристи
76′
78′
Луиш Аурелиу
Александру Пэун
80′
Биллель Омрани
Жюль-Оливье Нтчам
Ли Гриффитс
83′
84′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
88′
Гедрюс Арлаускис
Скотт Браун
Юссуф Байо
88′
90′+7′
Джордже Цукудян
1 фото
Румынский "Клуж" шокировал "Селтик" Нила Леннона в ответном матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов и прошел в следующий этап.
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«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

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«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

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