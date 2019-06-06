Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 командРИА Новости 07:01
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
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Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
Обновлено 04 июня в 16:03
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Политика
Путин и папа римский встретятся 4 июля
Обновлено в 04:41
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Вам нужен NFC. Xiaomi запустит в России платежный сервис Mi Pay
Компания Xiaomi и платежная система MasterCard намерены запустить в России систему бесконтактных платежей Mi Pay.
Обновлено в 06:06
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Политика
Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния
Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
Обновлено в 06:20
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»
Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина
Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:41
Политика
Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым
По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал новую девушку
По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38