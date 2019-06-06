Футбол

Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 командРИА Новости 07:01

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Бабаев рассказал о позиции ЦСКА в отношении расширения РПЛ до 18 клубов

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Бабаев: «Абсолютное большинство команд РПЛ за расширение, но с оговорками»

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Большинство клубов РПЛ – «за» увеличение числа участников лиги

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Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
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Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

Обновлено в 01:07
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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

Вам нужен NFC. Xiaomi запустит в России платежный сервис Mi Pay

Компания Xiaomi и платежная система MasterCard намерены запустить в России систему бесконтактных платежей Mi Pay.
Обновлено в 06:06
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
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В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях

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Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
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В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Авто

Продажи автомобилей в России упали на 7%

"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Политика

Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
Обновлено в 06:20
Политика

Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку

Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
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Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
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Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»

Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
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Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
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Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено вчера в 19:59
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Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе

В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
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Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
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Брэд Питт показал новую девушку

По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
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