Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты 582 млн евроSports.ru 03:23

В 2017 году российские клубы потратили на зарплаты 582 миллиона евро. РПЛ остается на шестом месте по средним тратам клубов на зарплаты в топ-30 европейских футбольных чемпионатов. В среднем один российский клуб премьер-лиги тратит на зарплаты игрокам 36,4 миллиона евро.

Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты 582 млн евро

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