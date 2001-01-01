Футбол
Клубы РПЛ установили трансферный рекордДавыдов.Индекс 04:51
Футбольные клубы Российской премьер-лиги за три недели до закрытия трансферного окна достигли рекордного показателя по совокупности затрат на новых игроков, пишут «Известия». В целом к настоящему времени клубы РПЛ выложили 200 млн евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
В Госдуме предложили меры по ограничению монополизма аптечных сетей
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на возглавляющую профильную подгруппу депутата Елену Панину, что парламентарии намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Футбол
Ловрен согласен на переход в «Рому»
30-летний хорват согласен на переезд в Италию, сообщает Corriere dello Sport. Ловрен недоволен своем нынешним положением в команде.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%
Число иностранцев, въехавших в Россию с туристическими целями в первом полугодии 2019 года, составило 1 млн 967 тыс. 221 человек, что на 24,97% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае
Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю проинформировал об обнаружении тел четырех человек на берегу реки Ангара.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Тульской области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Обновлено в 05:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Индия очертила сферу своих интересов на Дальнем Востоке
Индия видит потенциал сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке сразу в нескольких сферах и направлениях.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Мошенники продавали таблетки для похудения от Меган Маркл
Неизвестная компания использовала ее имя для продажи таблеток для похудения, передает m24.ru.
Обновлено в 05:58
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма
Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.
Обновлено в 05:22