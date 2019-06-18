Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата РоссииКоммерсантъ 02:21

В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС.

с чего всё началось

В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Политика Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

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Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

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Происшествия Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Здоровье Первая узбекистанская компания в Гонконге будет продвигать китайскую медицину Yilin Bagu Group планирует учредить в Гонконге собственное дочернее предприятие, которое станет первой узбекистанской компанией, зарегистрированной в специальном административном районе КНР.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.