Футбол

Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата РоссииКоммерсантъ 02:21

В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

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