Футбол
Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата РоссииКоммерсантъ 02:21
В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».
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В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС.Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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