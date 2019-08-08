Футбол

Клубы РПЛ проявляют интерес к хавбеку «Шахтёра»Metaratings 10:31

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Ряд клубов РПЛ проявляет интерес к полузащитнику солигорского «Шахтёра» Валерию Громыко. По имеющейся информации, Громыко, вероятнее всего, переедет в Россию зимой, когда у него истечёт срок соглашения с белорусским клубом. Продлевать его футболист не намерен, отмечает «Прессбол».
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с чего всё началось
Сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в подписании контракта с полузащитником сборной Белоруссии Валерием Громыко, сообщает
 «Прессбол».
ProstoProSport03:33

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Несколько клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику сборной Белоруссии Громыко

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