Футбол
Клубы РПЛ проявляют интерес к хавбеку «Шахтёра»Metaratings 10:31
Ряд клубов РПЛ проявляет интерес к полузащитнику солигорского «Шахтёра» Валерию Громыко. По имеющейся информации, Громыко, вероятнее всего, переедет в Россию зимой, когда у него истечёт срок соглашения с белорусским клубом. Продлевать его футболист не намерен, отмечает «Прессбол».
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с чего всё началось
Сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в подписании контракта с полузащитником сборной Белоруссии Валерием Громыко, сообщает «Прессбол».ProstoProSport03:33
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