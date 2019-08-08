с чего всё началось

Ряд клубов РПЛ проявляет интерес к полузащитнику солигорского «Шахтёра» Валерию Громыко. По имеющейся информации, Громыко, вероятнее всего, переедет в Россию зимой, когда у него истечёт срок соглашения с белорусским клубом. Продлевать его футболист не намерен, отмечает «Прессбол».

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

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Армия и оружие В Сирии откроют российский судоремонтный комплекс для кораблей ВМФ РФ Российский судоремонтный комплекс Черноморского флота начнет свою работу в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе в конце августа, пишет ТАСС.

Политика К Зеленскому не пустили российскую журналистку Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Происшествия СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.

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Футбол УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Политика Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Происшествия Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.

Кино Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс приняли решение покинуть телеканал HBO ради сотрудничества с онлайн-сервисом Netflix.

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Футбол Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Общество Адвокат Глушаковой: суммы при оценке имущества очень удивили Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, рассказала о ходе процесса раздела имущества.