Футбол
Клубы РПЛ проявили интерес к игроку «Шахтёра» ГромыкоNews.ru 02:41
Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол». Переход 22-летнего Громыко может состояться зимой, когда у игрока закончится контракт с «Шахтёром». Сообщается, что футболист не хочет продлевать контракт с белорусской командой.
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с чего всё началось
Сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в подписании контракта с полузащитником сборной Белоруссии Валерием Громыко, сообщает «Прессбол».ProstoProSport03:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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