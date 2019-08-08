с чего всё началось

Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол». Переход 22-летнего Громыко может состояться зимой, когда у игрока закончится контракт с «Шахтёром». Сообщается, что футболист не хочет продлевать контракт с белорусской командой.

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