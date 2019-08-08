с чего всё началось

Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол». Переход 22-летнего Громыко может состояться зимой, когда у игрока закончится контракт с «Шахтёром». Сообщается, что футболист не хочет продлевать контракт с белорусской командой.

Армия и оружие Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.

Происшествия Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.

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Авто Mercedes-AMG вывел на тесты GLA 35 и GLA 45 Шпионские снимки демонстрируют, что новое поколение GLA будет предлагаться как в версии AMG 35, так и в версии AMG 45.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия Пассажирский автобус рухнул с обрыва в Новороссийске Рейсовый автобус съехал с дороги и упал в кювет под Новороссийском.

Происшествия Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика Нурмагомедов отреагировал на высказывания Кадырова об имаме Шамиле Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал пост, посвященный имаму Шамилю, после резонансных заявлений главы Чечни о духовном лидере кавказских мусульман.

Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

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