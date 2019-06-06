Клубы РПЛ проголосовали за сокращение гостевой квоты билетов до 7%Life.ru 07:55

Клубы РПЛ попросили РФС сократить гостевую квоту билетов на матчи с 10 до 7%. Об этом сообщает ТАСС.

Клубы РПЛ проголосовали за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

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