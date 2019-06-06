Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за сокращение гостевой квоты билетов до 7%Life.ru 07:55

Клубы РПЛ попросили РФС сократить гостевую квоту билетов на матчи с 10 до 7%. Об этом сообщает ТАСС.
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РПЛ: «Гостевая квота до 10% сохранена при условии гарантий оплаты всех запрошенных билетов»

Sport24.ru17:55

Клубы Российской премьер-лиги выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

ТАСС05:48

Клубы РПЛ проголосовали за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

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Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

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Клубы РПЛ проголосуют за сокращение гостевой квоты билетов

МК-Спорт06:27

В РПЛ опровергли данные о сокращении квоты для болельщиков гостевых команд до 7%

RT на русском11:51

Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов

Бомбардир.ру08:21
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В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

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На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов

Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов.
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Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные мировые проблемы

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Бари Алибасов составил новое завещание

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Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
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DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
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Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия

Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск

Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
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"Лион" объявил о проведении товарищеского матча против "Ливерпуля".
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Происшествия

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Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
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В Краснодаре врачи успешно провели уникальную 16-часовую операцию

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В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

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