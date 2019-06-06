Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за сокращение гостевой квоты билетов до 7%Life.ru 07:55
Клубы РПЛ попросили РФС сократить гостевую квоту билетов на матчи с 10 до 7%. Об этом сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Игры
Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3
Обновлено в 12:29
Политика
Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei
Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 20:20
Общество
В США планируют снести школу «Колумбайн»
Власти штата Колорадо изучают план по сносу школы "Колумбайн", при стрельбе в которой в 1999 году погибли 13 человек.
Обновлено в 20:54
Политика
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено в 20:26
Политика
NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа
Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.
Обновлено в 20:55
Общество
На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов
Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов.
Обновлено в 20:15
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные мировые проблемы
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия
Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск
Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено в 12:11
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Для спасения Демьяна Дунаева не хватает 948 521 руб
Если вы решили спасти Демьяна Дунаева, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:22
Футбол
«Лион» проведет матч с «Ливерпулем»
"Лион" объявил о проведении товарищеского матча против "Ливерпуля".
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32