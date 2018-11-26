Футбол

Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Бомбардир.ру
04:57

Прибыль российских клубов от продажи игроков в 2017 году составила 122 миллиона евро. Суммарная трансферная стоимость команд РПЛ в сезоне-2017/18 составила 880 миллионов евро.
Бомбардир.ру04:57

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Суммарная стоимость игроков РПЛ — самая низкая за последние шесть сезонов

Sport24.ru05:48

Суммарная трансферная стоимость составов клубов РПЛ – рекордно низкая за 5 лет

Чемпионат05:00

Суммарная трансферная стоимость составов клубов РПЛ за пять лет упала вдвое

Матч ТВ04:23

Суммарная трансферная стоимость составов клубов РПЛ за пять лет упала вдвое

Sportbox.RU04:23

Общие затраты клубов РПЛ на трансферы в 2017 году составили €184,2 млн

ТАСС04:12

Клубы РПЛ в 2017 году потратили на трансферы 184,2 миллиона евро

Спорт-Экспресс03:47

Трансферная стоимость игроков РПЛ снизилась на 0,6 млрд евро за 5 лет

Sports.ru05:36
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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Венгер может возглавить «Баварию» до конца года

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает The Telegraph.
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«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов

Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.
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Фанаты «Спартака» требуют убрать из команды Глушакова

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Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
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«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков

Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
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Защитник «Боруссии» М Гинтер получил переломы глазницы и челюсти

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьёзную травму лица в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Ганновером» (4:1), сообщает Bild.
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Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы колена

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы правого колена, сообщается на официальном сайте команды.
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Шикунов: всю жизнь заходил в судейскую комнату после матчей

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов объяснил, зачем он заходил в судейскую комнату после матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 11:17
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Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

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«Рубин» сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

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Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»

Обновлено в 09:39
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Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 11:17
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РФПЛ категорически против того, чтобы «Енисей» проводил матчи в манеже

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Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

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