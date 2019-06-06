Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командГазета.Ru 08:25

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
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с чего всё началось

Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников чемпионата

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.
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