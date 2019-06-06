Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командГазета.Ru 08:25

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.

с чего всё началось

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Политика Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Шоу-бизнес Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной» Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.

Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Наука ФБР опубликовало «досье на снежного человека» Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.

Энергетика Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Экономика Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.

Шоу-бизнес Максим Галкин оценил Кристину Орбакайте в платье императрицы За короткое время снимок Кристины Орбакайте в костюме императрицы оценили более 23 тысяч подписчиков.

Теннис 17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.

Политика Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Шоу-бизнес Мама Тимати объявила конкурс на имя для будущего внука или внучки Правда, некоторые подписчики мамы Тимати решили, что она просто пошутила. А конкурс объявили просто для отвлечения внимания.

Гаджеты В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.