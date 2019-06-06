Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командГазета.Ru 08:25
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.ТАСС05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Происшествия
Лжепочтальоны обманули пенсионеров на миллион рублей
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:46
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Наука
ФБР опубликовало «досье на снежного человека»
Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".
Обновлено в 00:19
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Энергетика
Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти
Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
Обновлено в 04:58
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин оценил Кристину Орбакайте в платье императрицы
За короткое время снимок Кристины Орбакайте в костюме императрицы оценили более 23 тысяч подписчиков.
Обновлено в 05:43
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Теннис
17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на имя для будущего внука или внучки
Правда, некоторые подписчики мамы Тимати решили, что она просто пошутила. А конкурс объявили просто для отвлечения внимания.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay
Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
Обновлено в 07:33
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52