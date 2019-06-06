Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 командРоссийская газета 08:14
Сегодня в Москве состоялось общее собрание футбольных клубов российской Премьер-лиги (РПЛ). На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд. Об этом по итогам совещания заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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