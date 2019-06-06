Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командРИА Новости 07:01
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Политика
Кудрин предложил отобрать Росстат у Орешкина
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что главное статистическое ведомство России следует отобрать у министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Максим Орешкин.
Обновлено в 05:15
Авто
Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
Обновлено в 04:00
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Авто
Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал новую девушку
По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Интернет
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Рома» заинтересована в услугах Икарди
Обновлено в 04:25
Авто
В мае российский авторынок просел на 7%
По итогам мая было продано 137 624 новых легковых и легких коммерческих автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее (-7% к апрелю).
Обновлено в 06:11
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Происшествия
Уральских полицейских заподозрили в пытках подростков
Несколько сотрудников отдела полиции № 24 города Каменск-Уральский Свердловской области стали подозреваемыми по делу о пытках подростков.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Дайнеко показала, что будет, если есть бургеры и не заниматься спортом
«Наглядный пример того, что будет если есть бургеры и не заниматься спортом 1,5 года», — написала под публикацией певица.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49