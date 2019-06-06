Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 командRuNews24.ru 08:25
Президент Российской премьер лиги напомнил о необходимости обеспечения клубов соответствующим материальным состоянием, он также добавил, что важно развивать футбольные академии. К концу месяца рабочая группа должна предоставить главе РПЛ отчет, который позднее будет передан в РФС.
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Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.
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