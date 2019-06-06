Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командРИА Новости 07:01
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин
Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:22
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Общество
Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина сообщили, что Алибасову необходимо ждать три дня до операции, «чтобы решить, что вырезать или не вырезать».
Обновлено в 04:43
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин призвал Британию перевернуть страницу, связанную со шпионами
Путин предложил отбросить мишуру и заняться делом.
Обновлено в 10:53
Авто
Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x
В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Футбол
Резиновая лига: команд в РПЛ станет больше, футбол хуже
Клубы РПЛ поддержали идею расширения лиги с 16 до 18 команд. Теперь решение должен принять исполком Российского футбольного союза.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Армия России получила звукометрический комплекс АЗК-7
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Авто
Названа стоимость электрокара Opel Corsa-e
Базовую версию Opel Corsa-e Selection, стоимостью 29 900 евро (2,2 млн рублей), оснастили интеллектуальными системами безопасности и помощи водителю, климат-контролем на дистанционном управлении, электронным стояночным тормозом, кнопкой запуска двигателя, а также 7-дюймовым дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Обновлено в 08:33
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02