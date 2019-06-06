Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командРИА Новости 07:01

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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