Футбол
Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым, Галицкий не хочет отпускать игрокаЧемпионат вчера в 12:45
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Однако клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока.
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Нападающий «Краснодара» Игнатьев отказался говорить о возможном уходе из клуба
Спорт-Экспрессвчера в 11:36
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
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