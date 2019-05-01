Футбол

Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым, Галицкий не хочет отпускать игрокаЧемпионат вчера в 12:45

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Однако клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока.
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«Краснодар» не хочет продавать Игнатьева

Soccer.ruвчера в 14:18

Иван Игнатьев интересен российским клубам

Советский спортвчера в 13:18

Нападающий «Краснодара» Игнатьев отказался говорить о возможном уходе из клуба

Спорт-Экспрессвчера в 11:36

СМИ: Галицкий не хочет отпускать Игнатьева в другие клубы РПЛ менее чем за 20 миллионов евро

Матч ТВвчера в 13:28

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Metaratingsвчера в 15:13

Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым, Галицкий не хочет отпускать игрока

Чемпионатвчера в 12:45

«Чемпионат»: «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов

Бомбардир.рувчера в 14:15
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Общество

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Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

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Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
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Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

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Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
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Политика

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Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
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Корабль ВМС США вошел в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).
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Общество

Архитекторы обсудят площадки под храм в Екатеринбурге

Екатеринбургские архитекторы обсудят альтернативные площадки для строительства храма святой Екатерины.
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Политика

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Интернет

Как будет работать TON: Дуров переизобретает интернет

Telegram опубликовал первую документацию о блокчейн-платформе TON, запускать которую команда Дурова планирует осенью.
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Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены

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В Москве задержан участник аварии, ранивший из пистолета оппонента

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Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
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