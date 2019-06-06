Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 командГазета.Ru 13:59

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение количества участников чемпионата страны до 18 клубов, передает "Спорт-Экспресс". По информации издания, 15 клубов выступили за увеличение, один - московский "Спартак" - против.
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Сергей Прядкин
Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.
— Сергей ПрядкинRT на русском 13:12

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