Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командМК-Спорт вчера в 07:31
Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Читать в источнике
Оценить87
Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия
Аэропорт Барнаула из-за тумана не смог принять три московских рейса
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сбросила пять килограммов
Благодаря новой детокс-программе звезде удалось сбросить пять килограммов. Результаты довольная актриса продемонстрировала поклонникам.
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Давыденко пригрозила проверкой Универсиады
Тележурналист Андрей Караулов выпустил вторую часть интервью с председателем Счетной палаты Красноярского края Татьяной Давыденко, в котором она рассказала о реакции депутатов на отчет по хищению леса и предупредила о новых данных проверки по прошедшей зимой Универсиаде.
Обновлено в 01:09
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Япония настаивает на продолжении упорных переговоров с Россией
«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», - заявил Есихидэ Суга.
Обновлено в 00:50
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
В России могут продлить порог детства до 21 года
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено вчера в 12:16
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Норвегии судно протаранило нефтяную платформу
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником
Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником и охарактеризовал как хорошие свои отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Саранск
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник.
Обновлено в 00:18
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены
Заседание суда по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет 14 июня в суде лондонского района Белмарш.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36