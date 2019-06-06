Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командМК-Спорт вчера в 07:31

Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.

Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

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