Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 командГазета.Ru 08:25

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РФС ждет аргументации по вопросу увеличения количества команд в чемпионате России

ТАСС13:22

РФС: «Сейчас сложно говорить о целесообразности расширения лиги»

Спорт-Экспресс13:00

📅Все, что нужно знать о расширении РПЛ

Sports.ru08:03

Клубы РПЛ выступили за увеличение числа участников чемпионата

Советский спорт05:39

РПЛ с 18 командами. Что изменится и кто пострадает

Спорт день за днем11:06

Поддерживаете ли вы расширение РПЛ до 18 клубов?

Чемпионат09:39

Резиновая лига: команд в РПЛ станет больше, футбол хуже

МК-Спорт11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Политика

Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка

Празднование 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в конце августа могло бы стать поводом для встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:15
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Авто

Российский авторынок продолжает катиться вниз

Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Общество

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Диагностический онкоцентр стоимостью 50 млн рублей построят в Костроме к концу 2020 года

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, центр создадут к концу 2020 года.
Обновлено в 12:06
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Политика

Националисты забросали имение Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Наука

Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 12:44
Общество

В Сербии ввели режим стихийного бедствия

Обновлено в 12:38
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Политика

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

В Кремле началась встреча Владимира Путина с лидером Китайской народной республики.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

ОАК заявила о готовности поставить Минобороны 76 истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие 9 лет.
Обновлено в 12:14
Космос

«Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром

Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.
Обновлено в 08:15
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное