В клубном чемпионате мира в 2019 году примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Эсперанс» (Тунис), «Монтеррей» (Мексика), «Ианген Спорт» (Новая Каледония), «Аль Садд» (Катар), а также победители Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов, которые станут известны позже.

Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря

Происшествия В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».

Происшествия Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Политика Новак надеется, что карты «Мир» скоро будут принимать по всей Турции Россия рассчитывает, что вскоре прием банковских карт "Мир" будет обеспечен по всей Турции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Российско-Турецкого делового совета.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Общество Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.

Политика Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Политика В Туле коммунисты начали подпольно издавать свою газету из-за давления на оппозицию В Тульской области местному отделению КПРФ пришлось перевести издание своей газеты "Тульская правда" на подпольное положение, об этом рассказывает "Русская служба Би-Би-Си".

Происшествия В Екатеринбурге загорелся банный комплекс Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.

Политика Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика МИД России высказался о задержании Украиной российского танкера Министерство иностранных дел России ответило на информацию о задержании СБУ российского танкера NEYMA якобы за блокирование кораблей Украины в Керченском проливе.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Экономика Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41% Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Происшествия У берегов Азербайджана иранское судно попало в аварию Иранский грузовой корабль попал в аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, на место ЧП привлечены два вертолета МЧС, сообщили РИА Новости в государственном морском агентстве Азербайджана.

Экономика Сбербанк и Mail.ru создают конкурента Яндекс.Такси На волне роста онлайн-продаж в России Сбербанк и Mail.ru решили инвестировать 64 млрд рублей ($1 млрд) для создания совместной платформы для сервисов в сфере еды и транспорта Совестное предприятие станет конкурентом Яндекс.Такси, сервиса российского поисковика Яндекс и американской Uber.

Происшествия В Подмосковье столкнулись два теплохода В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".

Спорт «Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?» Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».

Происшествия Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.

Шоу-бизнес Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием Напомним, что дочь Максима Виторгана Полина появилась на свет в гражданском браке артиста с Викторией Верберг.

Происшествия В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.