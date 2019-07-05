Футбол
Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабряBookmaker-ratings.ru вчера в 05:21
В клубном чемпионате мира в 2019 году примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Эсперанс» (Тунис), «Монтеррей» (Мексика), «Ианген Спорт» (Новая Каледония), «Аль Садд» (Катар), а также победители Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов, которые станут известны позже.
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Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
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Обновлено вчера в 20:20
Авто
Kia Optima нового поколения представят в ноябре
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено 25 июля в 23:50
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
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