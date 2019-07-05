Футбол

Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабряBookmaker-ratings.ru 05:21

В клубном чемпионате мира в 2019 году примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Эсперанс» (Тунис), «Монтеррей» (Мексика), «Ианген Спорт» (Новая Каледония), «Аль Садд» (Катар), а также победители Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов, которые станут известны позже.
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