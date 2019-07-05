Футбол

Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабряВести.Ru 07:00

Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). В турнире примут участие семь клубов – шесть победителей главных соревнований каждой из конфедераций, а также чемпион принимающей страны.
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ФИФА назвала даты проведения клубного чемпионата мира — 2019

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Клубный чемпионат мира- 2019 года пройдет с 11 по 21 декабря

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Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира — 2019

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Клубный чемпионат мира по футболу - 2019 пройдет с 11 по 21 декабря

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