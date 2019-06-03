Футбол
Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
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Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Политика
Кучма прокомментировал свое новое назначение
Обновлено в 08:19
Происшествия
Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала идеальную фигуру в купальнике
Юлия Снигирь редко появляется на публике, не любит давать интервью, а о ее личной жизни поклонники и вовсе узнают от «третьих лиц».
Обновлено в 12:00
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом
Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.
Обновлено в 09:43
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Общество
ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты
Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
Обновлено в 11:31
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43