Футбол

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
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Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году

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Глава оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре заявил, что на клубном ЧМ будут открыты фан-зоны

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СМИ: клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

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Клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах пройдет в Катаре

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ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира

Sport24.ru07:22

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре

Sports.ru08:36

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

Матч ТВ11:45
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Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации

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Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
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Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

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В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
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