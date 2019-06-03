Футбол
Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
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Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Хоккей
СКА в следующем сезоне перейдет на канадскую площадку
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц.
Обновлено в 07:55
Общество
ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
Утром 3 июня в школах Дзержинска Единый государственный экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме.
Обновлено в 09:56
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
В середине мая сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже превысила 180 рублей за бумагу.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram скриншоты появившейся статьи, где говорилось о строительстве особняка, принадлежащего телеведущему и Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:30
Политика
Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика
Украинские силовики проведут совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
Обновлено в 10:12
Транспорт
Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама
4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Футбол
Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Они демонтировали и увезли бетонные плиты.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
В память о Юлии Началовой в Воронеже хотят возвести храм
Наиболее преданные поклонники сочли это знаком, сигнализирующим о необходимости увековечить память о Юлии Началовой, они предложили возвести в ее честь храм на территории Воронежа.
Обновлено в 05:28
Авто
Продажи праворульных машин в России выросли на 3,6%
Согласно отчета аналитиков, за первые 4 месяца нынешнего года объем продаж праворульных легковых машин вырос на 3,6% — до 186 тыс. экземпляров.
Обновлено в 08:48
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Спорт
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Авто
Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
Обновлено в 05:29
Авто
Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ
Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07