Футбол

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
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Клубные чемпионаты мира по футболу 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

ТАСС10:36

Ближайшие клубные чемпионаты мира могут пройти в Катаре

Матч ТВ08:01

Клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах пройдет в Катаре

Советский спорт07:38

Катар может принять клубный чемпионат мира

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ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира

Sport24.ru07:22

СМИ: клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

Чемпионат08:09

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре

Sports.ru08:36
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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