Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре

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