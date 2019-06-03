Футбол
Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
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