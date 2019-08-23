Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель МессиSports.ru вчера в 14:28
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси. Настоящее имя игрока Даниэль Аре Кнутсен, однако футболист решил сменить его в честь своего кумира.
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Клуб третьего норвежского дивизиона подписал контракт с 16-летним Месси. Причем его зовут Лионель
Спорт-Экспрессвчера в 08:35
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