Футбол

Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСоветский спорт 13:56

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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы люксембургский Дюделанж обыграл эстонский Нымме Калью 1:0.
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Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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