Футбол
Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСоветский спорт 13:56
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы люксембургский Дюделанж обыграл эстонский Нымме Калью 1:0.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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