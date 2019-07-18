Футбол
Клуб из Люксембурга выбил «Тобол» Газзаева из Лиги ЕвропыМатч ТВ 09:55
Футбольный клуб «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в рамках ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы. Гол в свои ворота на 22-й минуте матча отправил французский защитник Халим Меддур.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:30, Вашингтон
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