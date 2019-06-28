Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧМатч ТВ вчера в 16:57

Представители «Санта-Коломы» не смогли удержать преимущество в большинстве и пропустили два гола: сначала на 58-й минуте, потом на 87-й. После этой победы команда из Косово прошла в 1/8 квалификации Лиги чемпионов. Их следующий соперник определится позже.

Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ

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