Представители «Санта-Коломы» не смогли удержать преимущество в большинстве и пропустили два гола: сначала на 58-й минуте, потом на 87-й. После этой победы команда из Косово прошла в 1/8 квалификации Лиги чемпионов. Их следующий соперник определится позже.

Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ

Политика Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Автоспорт Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Политика Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Происшествия Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.

Происшествия Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.

Политика Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Наука На Урале изобретен препарат, превращающий отходы в биотопливо Младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Анна Фейгина придумала препарат, который способен превратить отходы в безопасное биотопливо, сообщили в ведомстве.

Авто УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи» Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».

Политика В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.

Гаджеты Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв намерен покинуть её до конца 2019 года.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.

Футбол «Уфа» проиграла чемпиону Азербайджана У проигравших забил Ловро Бизяк (75-я, пенальти). Отметим, что Карабах чемпион Азербайджана-2018/19. Второй сбор Уфы начнется 1 июля.

Культура Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Экономика Чиновники предложили ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами граждан.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Политика Кадыров разделил мнение Путина про предателей Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.