Футбол
Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧМатч ТВ 16:57
Представители «Санта-Коломы» не смогли удержать преимущество в большинстве и пропустили два гола: сначала на 58-й минуте, потом на 87-й. После этой победы команда из Косово прошла в 1/8 квалификации Лиги чемпионов. Их следующий соперник определится позже.
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