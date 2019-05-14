Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евроSoccer.ru вчера в 23:36
По данным источника, "сливочные" получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба. Самому валлийцу была предложена ежегодная зарплата в € 30 млн.
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Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Религия
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.
Обновлено в 02:52
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску очередной компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека
В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему ножом наркомана
Прибывшие к месту событий полицейские попытались утихомирить дебошира и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не выполнял, а вскоре направился к одному из стражей порядка и стал угрожать ножом.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 2,7%
По итогам апреля в стране было продано чуть менее 148,3 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено 12 мая в 22:28
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), премьера которого назначена на 17 октября.
Обновлено в 02:55
Путешествия
Федор Конюхов во время плавания на веслах установил мировые рекорды
Несколько мировых рекордов установил во время своего плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана знаменитый российский путешественник Федор Конюхов.
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Футбол
Боккетти вернется в общую группу «Спартака» через два дня
Думаю, что через пару дней я вернусь в общую группу и буду готов к матчам с "Оренбургом" и "Крыльями Советов".
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Bayer заплатит $2 млрд заболевшей раком супружеской паре
Фармацевтическая компания Bayer должна выплатить более 2 млрд долларов по решению суда в США.
Обновлено в 01:32
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр
Команда принстонского профессора Земера Гитаи (Zemer Gitai) исследовала клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — довольно опасные условно-патогенные бактерии, часто встречающиеся в воде и почве.
Обновлено в 03:00