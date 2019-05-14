Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евроSoccer.ru вчера в 23:36

По данным источника, "сливочные" получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба. Самому валлийцу была предложена ежегодная зарплата в € 30 млн.

Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евро

Политика Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.

Происшествия Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Общество В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.

Армия и оружие Пушков оценил план Пентагона по отправке военных на Ближний Восток Ранее газета New York Times сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.

Религия В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Общество Названы главные признаки рака кожи Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Кино BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов» Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Экономика Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12% Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года.

Происшествия Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

Происшествия «ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.

Шоу-бизнес Лолита раскрыла размер своей пенсии Известная российская певица Лолита Милявская с юмором поздравила себя с не самой маленькой пенсией.

Гаджеты WhatsApp сообщил об уязвимости приложения В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.

Политика Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 28 мая Депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник с группой коллег зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.

Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

Политика Депутаты проголосовали за новую должность в региональном правительстве Сегодня на профильном комитете регионального парламента по госстроительству и муниципальному самоуправлению депутаты обсуждали законопроект главы региона Валерия Радаева о разграничении полномочий губернатора и председателя правительства.

Общество Самое лучшее молоко назвал Росконтроль Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».