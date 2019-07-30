Футбол
Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млнГазета.Ru 10:00
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com". Сообщается, что лондонский клуб готов предложить за российского футболиста €15 млн.
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Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.Чемпионат07:38
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