Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com". Сообщается, что лондонский клуб готов предложить за российского футболиста €15 млн.

Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млн

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